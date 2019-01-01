На Донбассе боевики втихаря проводят мобилизацию: что происходит

Спикер Министерства обороны Украины Максим Праута сообщил, что пророссийские боевики на оккупированных территориях Донбасса решили провести учения "территориальной обороны". Однако украинская разведка выяснила, что под таким прикрытием оккупанты будут проводить мобилизацию, передает ONLINE.UA.

Удалось установить, что в период с 15 по 23 апреля пророссийские боевики и их "мобилизационные департаменты ДНР/ЛНР" запланировали развернуть штабы территориальной обороны.

Праута отметил, что 15-17 апреля будут проходить учения по гражданской обороне с привлечением всех так называемых "республиканских силовых структур". При этом в псевдореспублИках введут административно-полицейский режим и предоставят правоохранительным органам дополнительные полномочия.

"Особенно по розыску и задержанию граждан, которые избегают призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск", — говорит представитель Минобороны.

По словам украинских разведчиков, проведение в такой способ мобилизации вызывает возмущение среди местного населения.

Стоит отметить, что ранее оккупанты увеличили призывной возраст до 65 лет. А молодежь лишат возможности учиться и приобретать профессию и будут призывать к соединениям и частям"1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" (армейские корпуса вооруженных сил Российской Федерации).

Как сообщал ONLINE.UА, по словам эксперта, у Путина есть только 2 варианта на Донбассе.