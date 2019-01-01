Масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери - последние подробности и фото

Фото з відкритих джерел

Вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери — одна из самых известных исторических достопримечательностей французской столицы. По словам представителя собора, о пожаре стало известно около 18:50 по местному времени, передает ONLINE.UA со ссылкой на AFP.

Согласно сообщениям, огонь вспыхнул на чердаке наиболее посещаемой достопримечательности Парижа. Причина пожара официально пока не названа. По словам пожарных, она может быть связана с ремонтными работами в здании.

Собор сразу же эвакуировали. Пожарные установили большой периметр безопасности вокруг здания. Для борьбы с огнем была развернута спецтехника.

Утром 16 апреля стало известно, что пожарные Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили его.

"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо потушить", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон похвалил спасателей за их работу. "Благодаря их храбрости худшего удалось избежать", — заявил он.

Макрон также пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлено.

"Мы все вместе восстановим этот собор", — сказал фрнцузький президент журналистам.

Как сообщал ONLINE.UA, в ночь с 19 на 20 января на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах произошел сильный пожар.