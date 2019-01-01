Пожар в Нотр-Даме из-за Зеленского: посол Франции разозлились из-за шутки известного политолога

Пожар в Нотр-Даме из-за Зеленского: посол Франции разозлились из-за шутки известного политолога

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Фото: скриншот відео

Украинский политтехнолог Тарас Березовец решил пошутить о связи между страшным пожаром в Соборе Парижской Богоматери и приездом во Францию кандидата в президенты Владимира Зеленского. На это остро отреагировала посол Франции Изабель Дюмон, передает ONLINE.UA.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть", — написал Березовец на своей странице в Twitter.

Пользователи соцсети сразу же раскритиковали слова политолога, который связан с избирательной кампанией президента Петра Порошенко. Березовца обзывают нецензурными словами, а его пост называют "идиотским". Кроме того, юзеры напомнили, что во Францию приезжал не только Зеленский, а его конкурент – Порошенко.

Однако больше всего возмутилась посол Франции Изабель Дюмон, которая распространила его сообщение и написала: "Как вам не стыдно? Позор". Она также тэгнула в соцсети Министерство иностранных дел Украины и лично главу МИД Павла Климкина, чтобы они обратили внимание на скандальную реплику.

Пожар в Нотр-Даме из-за Зеленского: посол Франции разозлились из-за шутки известного политолога (1)

Как сообщал ONLINE.UA, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери — одна из самых известных исторических достопримечательностей французской столицы.

Источник: ONLINE.UA Теги: Собор паризької Богоматері, пожар, Франция, Владимир Зеленский
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