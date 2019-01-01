Украинские реставраторы поедут спасать артефакты Собора Парижской Богоматери

Украинские реставраторы поедут спасать артефакты Собора Парижской Богоматери

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Собор Парижської Богоматері (з відкритих джерел)

Украинские реставраторы помогут восстанавливать артефакты Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает ONLINE.UA.

Как только закончатся расследования причин пожара Собора Парижской Богоматери во Франции, украинские мастера готовы оказать помощь в реставрации. Лучшие специалисты готовы выполнить тонкую работу с различными материалами — стеклом, деревом, цементом и др.

"Более того, эта реставрация очень профессиональная в том, что те повреждения не просто зарисовывают, они в большинстве остаются для того, чтобы было видно, где именно были повреждения линии или где были потери», — комментирует Министр культуры Украины Евгений Нищук.

К Франции украинские реставраторы и мастера поедут за счет пожертвований неравнодушных украинцев.

Как сообщил ONLINE.UA французский лидер Эммануэль Макрон эмоционально отреагировал на масштабный пожар, который вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вечером.

Источник: Online.ua Теги: Собор паризької Богоматері
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