Мелания Трамп оказалась в эпицентре громкого скандала из-за журнала Vogue

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур спровоцировала новый громкий скандал, заявив, что Мелания Трамп не станет звездой глянца. При этом другие первые леди часто украшали журнал. На такое заявление резко отреагировали представители Белого дома, передает ONLINE.UA.

Как известно, американский Vogue несколько раз приглашал жен президентов стать звездой месяца. Так, в 1998 году на обложке глянца появилось фото Хиллари Клинтон, а вот Мишель Обама трижды возглавляла выпуск журнала.

Первая леди США решила воздержаться от комментариев, а вот ее представители отметились острым ответом. Во время пресс-конференции официальная представительница Белого дома Стефани Гришем призналась, что первая леди США имеет более насущные дела. Кроме этого, Мелания уже была на обложке Vogue.

"Оказаться на обложке Vogue не является первоочередной задачей миссис Трамп. Она уже была там задолго до того, как стала первой леди. Сегодня все, чем она занимается, куда важнее, чем проходная фотосессия", – заявила Стефани Гришем.

Стоит отметить,что Мелания Трамп и вправду уже украшала американский глянец. В Vogue она предстала в 2005 году после роскошной свадьбы с бизнесменом, а теперь президентом США Дональдом Трампом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Мелания Трамп попала под критику за свой наряд во время визита в Африку. Ее выбор назвали глобальной ошибкой, сравнив костюм первой леди США с образом колонизатора.