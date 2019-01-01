В Украинских школах проведут аудит

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В украинских школах вместо аттестаций, раз в десять лет, будут проводить аудит.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министрества образования Украины

В экспертную комиссию войдут представители Государственной службы качества образования, а также опытные педагоги из разных школ, которые получили специальное образование. По желанию могут пригласить представителей общественности.

При проверке непременно учтут мнения участников всего образовательного процесса, предусмотренные опрос среди педагогов, учащихся и их родителей.

Аудит проведут по четырем направлениям. Проанализируют и оценят образовательную среду учреждения, систему оценки претендентов образования, педагогическую деятельность работников школы, а также управленческие процессы.



"На основании отчета о проведении аудита, включая акт проверки и подготовлены экспертами аналитические справки, будут составляться заключение и рекомендации для школы», — пояснила министр образования Лилия Гриневич.

Оценке качества образовательной деятельности станут уровни — высокий, достаточный, требует улучшения и низкий.

Плохие показатели в результате аудита попросят исправить в течение года. Если проблема в указанный срок не решена, то не исключено увольнение руководителя или реорганизация учреждения.

Как сообщал ONLINE.UA по приказу Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА № 930, школы Киева обязаны публиковать на своих сайтах отчеты о финансировании. Кроме того, заведениям запрещено собирать деньги в фонд класса и школы.