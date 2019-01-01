Впечатляющая сумма: сколько средств за сутки собрали для восстановления Нотр-Дама

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Весь мир мобилизовался, чтобы спасти памятник мировой культуры Собор Парижской Богоматери, который сильно пострадал в результате масштабного пожара. Только за сутки удалось собрать более 700 миллионов евро — сбор средств продолжается, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что в основном это пожертвования бизнесменов и предприятий. По данным французских СМИ, семья Бетанкур-Мейер и группа компаний L’orеal пожертвовали 100 миллионов евро.

"Французский миллиардер Бернар Арно и его группа компаний LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, дала 200 миллионов евро. Еще 100 миллионов евро пожертвовала семья французских миллиардеров Пино, в частности – Франсуа-Анри Пино, владелец футбольного клуба "Ренн".100 миллионов евро также выделяет французская транснациональная нефтегазовая корпорация Total", — сказано в сообщении.

Городской председатель французской столицы Анна Идальго сообщила, что бюджет пожертвует 50 миллионов евро. Кроме того, генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что пожертвует определенные средства (сумму не уточнил) для восстановления Собора.

Как сообщал ONLINE.UA, на восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия. Такой неутешительный прогноз сделал главный архитектор Кельнского собора.