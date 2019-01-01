Французская полиция объявила вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Нотр-Дам де Парі

Следователи парижской полиции считают, что масштабный пожар в кафедральном соборе Нотр-Дам де Пари возник, скорее всего, из-за короткого замыкания. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на газету «Паризьен», эта информация была получена журналистами от источника, знакомого с ходом полицейского расследования.

«Основная версия следователей заключается в том, что пожар возник из-за проблемы с электричеством», – пишет французское издание.

Неназванный источник журналистов «Паризьен» пояснил, что короткое замыкание могло возникнуть при неправильном использовании подъемных механизмов во время реставрации собора.

В то же время, представители строительной компании Europe Echafaudage, которая отвечала за ход реставрационных работ в Нотр-Дам, в коротком интервью телеканалу BFM заявили, что их сотрудники придерживались всех необходимых инструкций по технике безопасности.

Как известно, пожар в знаменитом соборе Парижской Богоматери возник в понедельник, 15 апреля, примерно в 19:30 по местному времени. Свидетели утверждают, что пожар начался на строительных лесах, возведенных возле стен собора. В результате всемирно известный памятник архитектуры, построенный в XIII веке, получил значительный ущерб: полностью разрушился шпиль здания, а также рухнула крыша.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, французской прессе стала известна сумма, которую благотворители смогли собрать для восстановления Нотр-Дам де Пари.