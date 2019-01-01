"Это как покупать оружие у Путина": премьер Польши удивил необычным сравнением

"Это как покупать оружие у Путина": премьер Польши удивил необычным сравнением

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил покупку российского газа с покупкой оружия у президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита в Вашингтон, сообщает ONLINE.UA.

Политик в очередной раз подчеркнул, что Польша не имеет согласия с Германией, когда речь идет о "Северном потоке-2".

"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток-2", а платить за российский газ – это как платить за оружие президента Путина", — сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.

Ранее также стало известно, что Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу. С данным заявлением выступил бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

"Это правда, что американцы собирались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать у нас, что делать. Мы не будем менять географическое положение", — отметил генерал Скшипчак.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что глава Кремля Владимир Путин не жалеет ничего для достижения своих целей, использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести борьбу с Западом. А это противостояние только начинается.

Источник: ONLINE.UA Теги: Польша, РФ, Владимир Путин, газ
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