"Это как покупать оружие у Путина": премьер Польши удивил необычным сравнением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил покупку российского газа с покупкой оружия у президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита в Вашингтон, сообщает ONLINE.UA.

Политик в очередной раз подчеркнул, что Польша не имеет согласия с Германией, когда речь идет о "Северном потоке-2 ".

"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток-2 ", а платить за российский газ – это как платить за оружие президента Путина", — сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.