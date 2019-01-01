Россия запретила экспорт нефти и бензина в Украину

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Он также добавил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты", — отметил он.

Медведев также сообщил о расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров.

"Я подписал постановление правительства. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, этот шаг затронет украинскую продукцию машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", — отметил Медведев.

Как сообщал ONLINE.UA, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверяет, что результаты выборов президента Украины не повлияют на позицию России относительно транзита газа через Украину. По его мнению, трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ а договор о транзите газа через Украину, скорее всего, пройдут в начале мая.