В России будут транслировать дебаты Порошенко и Зеленского, однако есть одно "но"

Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — колаж)

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля, однако с русским переводом, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

По предварительным данным, в частности, транслировать дебаты планирует канал "Россия 24".

"Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia", — сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян. Она добавила, что дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Сообщается, что Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

Чуть позже, исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сообщила, что "на телеканале в пятницу будет большой спецефир и прямая трансляция дебатов с переводом".

Стоит отметить, что недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с интересом посмотрит дебаты между Порошенко и Зеленским, однако добавил, что не знает, будет ли смотреть их президент РФ Владимир Путин.

Как сообщал ONLINE.UA, представитель избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что сейчас команда действующего главы государства предлагает увеличить время для дебатов и разместить сторонников двух кандидатов в президенты в разных секторах стадиона в целях безопасности.