Россия решилась на еще один запрет относительно Украины

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Власти РФ приняли решение о запрете импорта с Украины ряда видов трубной продукции. Об этом сказано в документе "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Указано, что речь идет о трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте — и газопроводов.

"Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения", — сказано в сообщении.

Также указывается, что запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.Стоит отметить, что крупнейшим производителем трубной продукции в Украине является трубно-колесная компания "Интерпайп", которая принадлежит Виктору Пинчуку.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Он также добавил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.