Россия решилась на еще один запрет относительно Украины

Россия решилась на еще один запрет относительно Украины

  |  Мир   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua

Власти РФ приняли решение о запрете импорта с Украины ряда видов трубной продукции. Об этом сказано в документе "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года", передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Указано, что речь идет о трубной продукции из черных металлов, в том числе для нефте — и газопроводов.

"Согласно опубликованному постановлению, под запрет, в частности, попали трубы, трубки и профили полые, бесшовные из черных металлов (кроме чугунного литья), в том числе из коррозионностойкой стали, трубы круглого поперечного сечения из железа или нелегированной стали, трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения", — сказано в сообщении.

Также указывается, что запрещен импорт из Украины некоторых видов стальной проволоки и канатов.Стоит отметить, что крупнейшим производителем трубной продукции в Украине является трубно-колесная компания "Интерпайп", которая принадлежит Виктору Пинчуку.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Он также добавил, что некоторые отечественные товары можно будет вывозить в Украину только после специального разрешения.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, трубы, импорт
Новости других СМИ
Порошенко срочно обратился к украинцам - видео
Порошенко срочно обратился к украинцам - видео
"Ну, кто здесь марионетка Коломойского?": у Зеленского упрекнули Порошенко из-за Приватбанка
"Ну, кто здесь марионетка Коломойского?&qu...
В России будут транслировать дебаты Порошенко и Зеленского, однако есть одно "но"
В России будут транслировать дебаты Порошенко и...
Прогноз погоды в Украине на пятницу - 19 апреля
Прогноз погоды в Украине на пятницу - 19 апреля
Решение суда о национализации Приватбанка - появилась первая реакция НБУ
Решение суда о национализации Приватбанка - поя...
Коломойский откровенно рассказал об отношениях с Зеленским
Коломойский откровенно рассказал об отношениях ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги