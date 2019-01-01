Ким Чен Ын впервые едет в Россию - известна причина

Кім Чен Ин (фото — flickr.com)

Власти РФ официально подтвердили первый визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

"По приглашению Владимира Путина глава Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 15 апреля южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что встреча Ким Чен Ына и российского лидера может произойти на Дальнем Востоке.26-27 апреля Путин приедет во Владивосток. Источники утверждали, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия.

Путин предложил лидеру КНДР провести первую встречу тет-а-тет еще в августе прошлого года.

Напомним, второй в истории саммит США — КНДР состоялся в Ханое в конце февраля. На встрече Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры. Когда может состояться новый раунд, объявлено не было.

Комментируя переговоры с главой КНДР, Трамп заявил, что не было ничего хорошего, чтобы подписать соответствующие соглашения. Он подчеркнул, что на переговорах настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, но северокорейская сторона была готова обеспечить ее лишь в определенных районах.

В свою очередь, глава МИД КНДР Ли Ён Хо пояснял, что Вашингтон потребовал от Пхеньяна в рамках денуклеаризации выполнения еще одной, дополнительной меры, что возмутило Ким Чен Ына.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Сеул разочарован результатами второго саммита США и Северной Кореи.