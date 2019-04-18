"Порошенко обманули": Коломойский высмеял решение национализировать Приватбанк

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал свою причину, в чем была выгода президента Украины Петра Порошенко при национализации Приватбанка, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду".

"Это долгая история. Гонтарева и Рожкова (Валерия Гонтарева возглавляла НБУ на момент национализации Приватбанка, и Екатерина Рожкова — заместитель председателя НБУ — ред.) доложили ему, что в залогах Приватбанка есть акции "1+1 Продакшн", — рассказал Коломойский.

Олигарх утверждает, что до этого Порошенко с 2015 года вел длительные переговоры с Игорем Суркисом о том, чтобы купить у него 25% акций телеканала, и был готов заплатить около 200 млн долларов. По его словам, Гонтарева предложила "забрать " Приватбанк", что позволило бы Порошенко получить блокирующий пакет.

"Но "1+1 Продакшн" — это не компания, на которой лицензия, а которая просто делает контент. Это обычная продюсерская компания. Его неправильно информировали, он — дурак — не разобрался. В 2016 году он ничего не получил. Когда разобрались, что это не то, за чем они шли, то Порошенко так кричал на Гонтареву, что вызвали скорую помощь. Он бросался на нее всем, что у нее на столе было и обзывал последними словами.Порошенко обманули. Вместо того, чтобы нормально купить у Суркисов пакет акций, он в блуд влез", — резюмировал олигарх.

Как сообщал ONLINE.UA, 18 апреля окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.