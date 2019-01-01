У Порошенко резко раскритиковали предложенные Зеленским кандидатуры будущих чиновников

Володимир Зеленський на ток-шоу "Право на владу"

Анонсированные Владимиром Зеленским кандидатуры будущих членов его президентской администрации были резко раскритикованы соратниками Петра Порошенко. Как сообщает ONLINE.UA, об этом заявили несколько членов избирательного штаба действующего президента и депутатов фракции БПП на своих Facebook-страницах.

Наибольшую порцию критики получил Иван Апаршин — эксперт по безопасности и обороны. Соратники действующего президента опасаются, что Владимир Зеленский, в случае своей победы, может назначить его министром обороны Украины. По мнению советника президента Юрия Бирюкова, находясь в должности директора Департамента военной политики и стратегическому планированию Апаршин «пустил под нож» немало военных бригад, частей и городков. Наконец, это стало одной из причин неготовности украинской армии к агрессии со стороны России.

«Именно этот персонаж и стоит за началом подготовки страны к капитуляции. Именно этот персонаж начал процесс подготовки документации по сокращению стратегических компонентов нашей обороны », — пишет Бирюков.

Кроме этого, в команде Порошенко раскритиковали возможное назначение заведующей кафедры Харьковского университета Ирины Венедиктовой на должность куратора правовым вопросам Администрации президента. Как свидетельствуют факты, во время конкурса на представление кандидатур будущих членов Верховного суда Венедиктова провалила теоретический экзамен, получив балл «меньше минимально допустимого».

Полный перечень членов «команды Зеленского», которых лидер избирательной гонки представил зрителям во время вчерашнего эфира ток-шоу «Право на власть» телеканала «1 + 1», выглядит следующим образом:

Руслан Стефанчук — реформирование государственных и правовых институтов

Иван Баканов — председатель партии Слуга народа, отвечает за отношения с Верховной Радой

Дмитрий Разумков — вопросы внутренней политики

Александр Данилюк — международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика

Руслан Рябошапка — охрана порядка и антикоррупционная политика

Галина Янченко — эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решений

Денис Монастырский — правоохранительные органы

Денис Монастырский — правоохранительные органы Сергей Ионушас — органы правосудия

Иван Апаршин — эксперт по безопасности и обороны

Ирина Венедиктова — реформы в судебной системе

Даниил Гетманцев — экономика, финансы и налогообложение

Виктория Страховая — отвечает за банковскую деятельность

Михаил Федоров — руководитель диджитал-направления «Зе-команды»

Александр Мережко — эксперт по вопросам международных отношений и народовластия

Олег Бондаренко — направление экологической политики

Марина Бардина — отвечает за реализацию равных прав и возможностей женщин и мужчин

Сергей Кальченко — эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека

Андрей Герус -направления энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование

Сергей Бабак — эксперт по образованию и науке

Евгений Комаровский — советник по вопросам медицины

По информации ONLINE.UA, перед сегодняшними дебатами обе команды кандидатов на пост президента планируют подвозить своих сторонников автобусами.