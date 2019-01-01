Букмекеры огласили шансы Порошенко и Зеленского выиграть выбори

Букмекерська контора

Букмекерские конторы практически не верят в то, что действующий президент Украины Петр Порошенко сможет переизбраться на следующий срок. Об этом свидетельствуют данные ведущих фирм, работающих на рынке спортивных и политических тотализаторов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 24tv.

По прогнозу букмекеров компании «Фаворит», шансы на победу кандидата в президенты Владимира Зеленского оцениваются как 1 к 1,12. Коэффициент выплат в случае выигрыша Петра Порошенко составляет 1 к 5. Таким образом, поставив сегодня на Зеленского 100 гривен, через несколько дней можно будет получить 112 гривен. Но лишь при условии, что актера сериала «Слуга народа» официально объявят президентом Украины.

Соответственно, если в это воскресенье Петра Порошенко переизберут на следующий срок, то за каждые 100 гривен, поставленные у букмекеров, можно будет получить 500 грн.

В другой известной конторе – «Фаворит» коэффициент на выигрыш каждого из кандидатов еще выше. В отношении Зеленского он составляет 1 к 1,33. У Порошенко – 1 к 6,5 (неделю назад – 3,10).

Букмекерская фирма «Пари-Матч» тоже больше склоняется к победе Владимира Зеленского. Его коэффициент победы равен 1 к 1,17. Шансы Петра Порошенко оцениваются из расчета 1 к 5.

Впрочем, азартным гражданам следует помнить, что выплата выигрыша может быть аннулирована или задержана, если во время голосования или подсчета голосов будут зафиксированы массовые нарушения. В этом случае второй тур выборов может быть объявлено недействительным по решению суда.