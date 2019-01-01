Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского - онлайн-трансляция

Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — колаж)

19 апреля в Киеве состоится итоговый этап предвыборной кампании кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Им станут дебаты на НСК "Олимпийский", вокруг которых долгое время шла дискуссия и возникали скандалы. Долгожданное событие пройдет на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Стадион рассчитан на 70 050 мест и расположен по адресу вул. Большая Васильковская, 55 (станция метро "Олимпийская").

Онлайн-трансляцию события ведет "Радио Свобода", сообщает ONLINE.UA.

Если о дебетах на НСК штабы кандидатов все-таки договорились, то проведение теледебатов на "Общественном", скорее всего, будет сорвано.

В МВД пообещали избежать провокаций и взрывов во время дебатов Зеленского и Порошенко. Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко призвал украинцев не паниковать из-за "угрозы терактов" на стадионе, чем пугал журналист Дмитрий ГордонСтоит отметить, 17 апреля спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что сейчас команда действующего главы государства предлагает увеличить время для дебатов и разместить сторонников двух кандидатов в президенты в разных секторах стадиона в целях безопасности.

Кроме того, 16 апреля в избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко признались, что результаты социологических опросов накануне второго тура выборов их не радуют, однако внутренние исследования команды Порошенко показывают сокращение разрыва между кандидатами.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний прогнозирует, что дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко никоим образом не повлияют на результаты выборов.