Ограничивая экспорт нефти, Россия начинает давить на Зеленского – блогер

Объявив о запрете на экспорт в Украину нефти, нефтепродуктов и угля, руководство России начинает давить за будущего президента. Об этом пишет известный блогер Денис Казанский на своей Facebook-странице, сообщает ONLINE.UA.

Как считают в Кремле, президентом Украины почти наверняка станет Владимир Зеленский. Поэтому уже сейчас его начинают подталкивать к началу «конструктивного диалога» с Россией. Поскольку запрет экспорта российского топлива гарантированно повысит цены на бензин на внутреннем рынке, новоизбранный лидер Украины будет вынужден сделать выбор: демонстративно унизиться перед Кремлем ради отмены эмбарго, или продолжить курс на разрыв с РФ.

По мнению Казанского, если Владимир Зеленский попытается пойти на уступки российскому руководству за счет национальных интересов Украины, это может вызвать серьезное гражданское противостояние. Впрочем, рано или поздно новому президенту все же придется сделать выбор между советами Кремля и продолжением внешнеполитического курса, который проводил Петр Порошенко.

Скорее всего, считает блогер, у Зеленского и его команды, «не той, что на ТВ, а реальной», сработает «инстинкт самосохранения» и ошибок Януковича они не допустят, поскольку управлять страной и зарабатывать в ситуации гражданского противостояния будет «не очень удобно».

Напомним, что по информации ONLINE.UA, кум президента Путина Виктор Медведчук готов предложить Зеленскому возвращение контроля над Донбассом, дешевый газ и инвестиции с РФ при условии внесения изменений в Конституцию Украины, где для ОРДЛО будет прописана автономия.