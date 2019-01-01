Президента Эстонии жестко критикуют из-за встречи с Путиным

Керсті Кальюлайд (фото — flickr.com)

При общении с Россией нужно всегда быть настороже, а единство Европы важнее, чем встреча с российским президентом. С таким важным заявлением выступил лидер списка эстонской партии "Отечество" на выборах в Европарламент Рихо Террас, комментируя встречу президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал ERR.

"Будучи членом НАТО и Евросоюза, Эстония всегда руководствовалась принципом, что в наших интересах развивать единую политику в области безопасности и внешних связей в отношениях с третьими странами. В общении с восточным соседом единство Европы особенно важно для Эстонии и других небольших приграничных стран", – подчеркнул Террас, добавив, что в этом контексте инициатива президента Керсти Кальюлайд организовать прямую встречу с российским президентом Путиным была отклонением от внешнеполитического курса.

По его словам, во встрече лидеров соседних государств нет ничего особенного, однако есть одно "но".

"Но нам следует иметь в виду, что Путина, конечно, больше устраивает, когда европейские лидеры ездят к нему в гости один за другим. Таких встреч становится все больше. Мы всегда должны соблюдать осторожность в общении с Россией, чтобы не отпилить ветку, на которой сидим", – заявил Террас.

Эстонский политик напомнил, что Россия часто и сознательно демонстрировала открытость в отношении одних стран, и агрессию – относительно других.