Названы ведущие дебатов на "Олимпийском"

Названы ведущие дебатов на "Олимпийском"

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Фото — flickr.com

Ведущими дебатов на НСК "Олимпийский" будут журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Петра Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Владимира Зеленского, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

Отмечается, что сами кандидаты в ходе дебатов будут отвечать на 3 вопроса каждый.

"Дебаты начнутся с 5-минутных речей каждого из кандидатов, после этого каждый ответит на 3 вопроса модераторов, будет иметь по 1 минуте, чтобы поставить свои, и по 5 минут, чтобы ответить на вопрос оппонента.От Порошенко и Зеленского будет по 3 артисты, которые будут выступать по очереди, пока на стадион будут заходить люди", — сказано в сообщении.

Что интересно, как в команде Порошенко, так и в команде Зеленского жалуются друг на друга.

В штабе действующего украинского главы говорят, что "зеленые идут по беспределу", зато в команде Зеленского обвиняют штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий: "Они постоянно что-то меняют, каждый час новое условие".

Как сообщал ONLINE.UА, в преддверии сегодняшних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко правоохранители столицы прибегли к беспрецедентным мерам безопасности. Так, улица Большая Васильковская на несколько сотен метров перегорожена большим стальным забором.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, дебати, НСК «Олимпийский», ведущие
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