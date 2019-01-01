Выборы 2019: в ЦИК рассказали, как проголосовать после 20:00

Председатель Центральной избирательной комиссии объяснила, как избиратели смогут проголосовать после 20:00. Об этом Татьяна Слипачук сообщила на своей Facebook-странице, информирует ONLINE.UA.

По словам главы ЦИК, избиратели будут иметь возможность проголосовать в воскресенье, 21 апреля, с 8:00 до 20:00. Это гарантировано всем гражданам согласно статье 75 Закона «О выборах президента Украины». Если же человек оказался в ситуации, когда она не смогла отдать свой голос до 20:00, но успел зайти в помещение избирательного участка, то ему гарантируется право завершить процедуру. На практике это означает, что любой гражданин, который успел зайти в помещение, где проходит голосование, сможет в законном способ получить избирательный бюллетень и поставить отметку напротив имени своего кандидата.

Впрочем, как отмечает председатель Центральной избирательной комиссии, граждане не должны злоупотреблять этим правом. Согласно официальной процедуре, председатель участковой комиссии обязан объявить о завершении голосования за 5 минут до 20:00. В это время один из членов комиссии должен подойти к входу помещения, где находится УИК, и пригласить зайти всех избирателей, которые находятся на улице, зайти и проголосовать. После того УИК двери должны быть закрыты.

Находиться в закрытом помещении участковой избирательной комиссии граждане, которые не являются членами УИК или наблюдателями, могут лишь в течение времени, необходимый для голосования. Затем они должны покинуть участок.