Дебаты на "Общественном": пришел только один кандидат

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Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не появился на "Общественном", чтобы продолжать дебаты с действующим президентом и своим оппонентом Петром Порошенко. Об этом сообщила в эфире "Общественного" ведущая Мирослава Барчук, передает ONLINE.UA.

Журналистка отметила, что Зеленского не будет на "Общественном". А Петр Порошенко готовится к эфиру.

"Один пришел только кандидат на эфир Общественного. Прошу, Петр Порошенко, заходите в студию и отвечайте на вопрос", — сказала Барчук.

Напомним, в ходе дебатов на "Олимпийском" президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Общественное". Однако шоумен так и не ответил Порошенко, пойдет на официальные дебаты на "Общественном".