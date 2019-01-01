Дебаты на "Общественном": пришел только один кандидат

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не появился на "Общественном", чтобы продолжать дебаты с действующим президентом и своим оппонентом Петром Порошенко. Об этом сообщила в эфире "Общественного" ведущая Мирослава Барчук, передает ONLINE.UA.
Журналистка отметила, что Зеленского не будет на "Общественном". А Петр Порошенко готовится к эфиру.
"Один пришел только кандидат на эфир Общественного. Прошу, Петр Порошенко, заходите в студию и отвечайте на вопрос", — сказала Барчук.
Напомним, в ходе дебатов на "Олимпийском" президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Общественное". Однако шоумен так и не ответил Порошенко, пойдет на официальные дебаты на "Общественном".
Как сообщал ONLINE.UA, завершая дебаты на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а действующий президент Петр Порошенко – не допустить возвращения олигархата. Украинский шоумен также решил не изменять своей эмоциональности, поэтому не удержался и выругался.