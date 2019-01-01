Зеленский сказал неправду о том, что не был в России после начала войны

Зеленский сказал неправду о том, что не был в России после начала войны

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Під час дебатів на НСК "Олімпійський"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе НСК «Олимпийский» сказал неправду о том, что после начала войны он перестал ездить в Россию. Как сообщает ONLINE.UA информация, которая опровергает утверждение Зеленского, была найдена журналистами «Радио Свобода» после проверки дат и направлений зарубежных полетов кандидата.

Как выяснилось, в течение мая-июня 2014 года, когда счет убитых на Донбассе уже пошел на сотни, Владимир Зеленский минимум 4 раза посещал Россию. Перечень его полетов в направлении между Москвой и Киевом выглядит так:

  • 7 мая 2014 г. Киев (Борисполь) – Москва (Шереметьево).
  • 19 мая 2014 г. Москва (Шереметьево) – Киев (Борисполь).
  • 20 мая 2014 г. Киев (Борисполь) – Москва (Шереметьево).
  • 25 мая 2014 г. Москва (Шереметьево) – Киев (Борисполь).
  • 31 мая 2014 г. Киев (Борисполь) – Москва (Шереметьево).
  • 2 июня 2014 г. Москва – Киев (Жуляны).
  • 4 июня 2014 г. Киев (Борисполь) – Москва (Шереметьево).
  • 12 июня 2014 г. Москва (Домодедово) – Киев (Борисполь).

В марте этого года журналисты «Радио Свобода» обнаружили, что Владимир Зеленский до сих пор имеет бизнес в России, получая роялти от показа кино — и телепродукции, произведенной компаниями, которые полностью или частично принадлежат: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфільм» и «Green Films». Кроме того, в 2017, через три года после начала российской агрессии, компания Зеленского «Green Films» получила субвенцию от Министерства культуры РФ на производство фильма «Вниз».

Источник: Радіо Свобода Теги: Владимир Зеленский, России, дебати
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