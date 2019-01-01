США тут надолго: Волкер озвучил, какой Вашингтон видит Украину после выборов

США тут надолго: Волкер озвучил, какой Вашингтон видит Украину после выборов

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Курт Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США будут и впредь поддерживать мирную и демократическую Украину, а ее границы и территории, включая Крым, должны быть полностью восстановлены.

Как сообщает ONLINE.UA, об этом американский чиновник написал в своем Twitter-аккаунте.

«Накануне выборов в воскресенье я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, с полностью восстановленными границами и территориями, включая Крым», – написал Уокер.

Напомним, что Курт Волкер с 2017 года отвечает в Государственном департаменте за развитие отношений между США и Украиной. До назначения на эту должность он являлся постоянным представителем США в НАТО и директором Института Маккейна в Аризоне. Политическую карьеру Курт Волкер начал в 1986 году в ЦРУ в качестве аналитика по вопросам СССР и Восточной Европы.

Несмотря на то, что Волкер активно сотрудничает с президентом Петром Порошенко, 5 апреля он официально заявил, что США не поддерживают в украинской предвыборной кампании ни одного кандидата. Соединенные Штаты, по словам американского дипломата, готовы сотрудничать с любым президентом Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: Курт Волкер, США, выборы
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