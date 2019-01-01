Суд отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов

Суд отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов

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Фото: скріншот

Шестой апелляционный административный суд города Киева отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщает ONLINE.UA.

Этот иск подал адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины в округе №221 в Киеве от ОО "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, сообщает он на своей странице в Facebook.

По мнению адвоката, иск, который сегодня рассматривался в киевском суде против его клиента, не имеет никаких правовых оснований как для подачи, так и для его удовлетворения.

Галайчук сообщил, что истец Хилько неоднократно подавал подобные иски. Последним среди них была жалоба на то, что встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном является незаконной предвыборной агитацией.

По словам автора иска Андрея Хилько, он регулярно подает жалобы в суд не только против Зеленского, но и против Порошенко. За последние три недели, как Хилько пишет на своей Facebook-странице, он подал 4 судебных иска против обоих кандидатов в президенты.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в «день тишины» полиция зафиксировала десятки нарушений избирательного законодательства.

Источник: ONLINE.UA Теги: вибори 2019, Зеленський, суд, президент, иск
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