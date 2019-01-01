МИД Польши предлагает отменить роуминг для украинцев

Міністерство закордонних справ Польщі

Внешнеполитическое ведомство Польши высказало предложение отменить роуминг для украинцев и граждан других стран, которые входят в состав «Восточного партнерства». Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

С инициативой отмены платы за звонки в роуминге выступил заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач. По его словам, подобная мера сблизит правовые системы стран-партнеров с общеевропейскими стандартами. Кроме того, это повысит статус проекта «Восточное партнерство».

В интервью местному агентства новостей PAP Марцин Пшидач предложил не ограничиваться роумингом. Польский дипломат также обратил внимание и на необходимость увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты стран-партнеров.

Относительно приоритетов в отношениях с Украиной, то здесь Пшидач заявил, что задача Польши заключается в дальнейшей поддержке проевропейского и проатлантического курса Киева. Для польской стороны важно также наладить конструктивный диалог в решении исторических проблем между двумя народами. Прежде всего, надо добиться отмены запрета со стороны украинской власти на археологические и медико-правовые исследования польских захоронений.

Напомним, что в программу «Восточного партнерства», кроме Украины, входят Беларусь, Грузия, Армения, Азербайджан и Молдова.