В Черное море срочно вошел британский разведывательный корабль

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20 апреля в акваторию Черного моря вошел разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании. Стоит напомнить, что он уже заходил в Черное море в декабре прошлого года, передает ONLINE.UA со ссылкой на BlackSeaNews.

Отмечается, что данное судно предназначено для проведения разведывательных операций на поддержку подводных лодок или десантных кораблей и способно передавать данные в режиме реального времени.

"Корабль оснащен тремя шестиствольними 7, 62-миллиметровыми пулеметами M134 Minigun, двумя 20-миллиметровыми зенитными скорострельными пушками Oerlikon и четырьмя крупнокалиберными пулеметами", — сказано в сообщении.

Еще осенью 2018 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что HMS Echo будет работать в Черном море в течение 2019 года для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины.

Стоит отметить, что 14 апреля с целью усиления безопасности в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США. Российские корабли сразу взяли его на сопровождение.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, которые страдают в результате российской агрессии.



