На выборах в Хмельницкой и Волинской области зафиксованы первые нарушения – подробности

На выборах в Хмельницкой и Волинской области зафиксованы первые нарушения – подробности

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Представители гражданской организации «Опора» зафиксировали в Хмельницкой и Волынской областях первые случаи нарушения избирательного законодательства. По информации ONLINE.UA на трех участках не хватает урн для голосования.

В частности, вместо предусмотренных законом двух стационарных избирательных урн на участках установлено по одной урне. Нарушения зафиксированы в помещениях участковых избирательных комиссий № 680760, в с. Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в с. Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО № 191) и № 681278 в с. Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192).

В своем объяснении присутствующим наблюдателям члены участковой избирательной комиссии в селе Виноградовка заявили, что вторую урну не поставили из-за отсутствия возможности ее опломбировать.

В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем численность избирателей в списках. Нарушение зафиксировано в четырех округах. Так, в округе № 21 таких участков семь, в округах № 20 и № 22 – по две, в округе № 23 – четыре.

Напомним, что сегодня в Украине проходит второй тур выборов президента, в ходе которого открыто более 30 тысяч избирательных участков.

Источник: ONLINE.UA Теги: выборы, Хмельницкая область, Волынская область, опора
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