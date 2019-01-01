В Кривом Роге женщина съела часть бюллетеня

Не совсем ординарное нарушение произошло во время голосования в родном городе Владимира Зеленского. Одна из избирательниц решила съесть свой избирательный бюллетень, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт общественной организации «ЧЕСТНО».

Как стало известно, инцидент произошел в помещении избирательного участка №121507 (округ 33). Женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, пыталась съесть выданный ему избирательный бюллетень. К счастью, члены УИК и наблюдатели успели выхватить у нее большую часть документа. Но женщина все же успела проглотить клочок бумаги.

Судя по фото, свой голос жительница Кривого Рога отдала за земляка Владимира Зеленского. Но на пути из избирательной кабинки до урны для голосования что-то пошло не так. К сожалению, мотивы, которые заставили женщину съесть часть бюллетеня, так и остались неизвестными.

Напомним, что по информации ONLINE.UA по состоянию на 11:00 21 апреля по всей Украине проголосовало чуть более 18% граждан. Лидерство в процентном соотношении удерживают юго-восточные области: Николаевская, Днепропетровская и Донецкая. Зато жители Западной Украины пока что не проявляют слишком большой активности на своих участках. Самая низкая явка зафиксирована на Закарпатье.