"У Украины есть шанс": у Путина шокировали резонансным заявлением

Володимир Путін та Дмитро Медведєв (фото — з відкритих джерел)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев неожиданно для всех заявил, что выборы президента Украины состоялись, и у страны появился шанс на "возрождение убитого экономического взаимодействия", передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook политика.

"Выборы в Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины", — написал он.

Медведев считает, что перед новым президентом Украины будет стоять задача "консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий".

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании", — считает Медведев.

Он также подчеркнул, что не испытывает никаких иллюзий по этому поводу.

"В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, который учитывает все сложившиеся в Украине политические реалии. Включая, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, — благоразумия", — обратился Медведев.

Также Медведев пожелал руководству Украины "понимание глубинной ценности отношений" народов РФ и Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти РФ подозрительно быстро отреагировали на результаты экзит-полла во втором туре президентских выборов.