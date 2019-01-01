"Слишком идеальная": изысканный образ Мелании Трамп поразил соцсети

"Слишком идеальная": изысканный образ Мелании Трамп поразил соцсети

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Дональд та Меланія Трамп (фото — twitter.com)

21 апреля, когда весь католический мир отмечал Пасху, первая леди США Мелания Трамп поделилась фотографиями с празднования и продемонстрировала невероятный изысканный образ. Жена Дональда Трампа появилась перед папарацци в елегантном платье от люксового американского бренда, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Стоит отметить, что хозяйка Белого дома все чаще стала отдавать предпочтение нежным платьям и цветочным принтам. Так, за несколько дней до Пасхи первая леди США выбрала для путешествия в собственное имение в Мар-а-Лаго светлое платье, поверх которого накинула пальто с узором темных цветов. А на Пасху надела элегантное и в то же время нежное платье.

"Платье на коротком рукаве и с пышной юбкой от американского дизайнера Carolina Herrera подчеркнуло стройную талию Мелании Трамп и ее шоколадный загар, а пастельные оттенки лишь добавили нежности и выглядели очень уместно в такой большой христианский праздник. Поскольку в день католической Пасхи солнце во Флориде было, как всегда, палящим, первая леди США надела темные солнцезащитные очки", — сказано в сообщении.

Соцсети нахваливают стиль волшебной Мелании.

"Слишком идеальная; она просто как кукла; невероятное платье — стильный образ; хотелось бы так же выглядеть в ее годы; нежно и изысканно", — пишут фанаты первой леди.

"Слишком идеальная": изысканный образ Мелании Трамп поразил соцсети (1)

Ранее ONLINE.UA публиковал курьезное видео с Трампом, который не поделился зонтом с женой, оставив Меланию мокнуть под дождем.

Источник: ONLINE.UA Теги: стиль, образ, Белый дом, Меланья Трамп
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