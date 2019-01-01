Боевики "ЛНР" передали Киеву 60 заключенных - первые подробности и фото

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Украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной территории Луганской области, передает ONLINE.UA.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывавших наказание за совершенные преступления", — написала Денисова.

Она также подчеркнула, что с декабря 2018 года по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 заключенных. Отмечается, что из них уже 34 человека освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, кто желает переместиться на контролируемую правительством территорию для продолжения отбывания наказания", — резюмировала омбудсвумен.

Еще в марте Людмила Денисова на сессии Совета ООН рассказала о ситуации с украинскими заключенными на оккупированных территориях, а также политзаключенными и военнопленными украинцами, которых незаконно удерживают в России. Правозащитница подчеркнула, что многих осужденных на территории оккупированного Донбасса оккупанты используют фактически как рабов.