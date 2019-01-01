Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев

Ученые из университета Ливерпуля пришли к выводу, что ежедневные прогулки с собакой снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Исследователям удалось выяснить, что хозяева собак двигаются в четыре раза больше, чем те, у кого нет домашних любимцев.

"В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них у 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью. Выяснилось, что хозяева собак чаще ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок на неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма – не менее 2,5 часов в неделю)", — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым. Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.