Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев

Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото — flickr.com

Ученые из университета Ливерпуля пришли к выводу, что ежедневные прогулки с собакой снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Исследователям удалось выяснить, что хозяева собак двигаются в четыре раза больше, чем те, у кого нет домашних любимцев.

"В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них у 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью. Выяснилось, что хозяева собак чаще ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность прогулок на неделю составила 4 часа 8 минут (рекомендуемая норма – не менее 2,5 часов в неделю)", — сказано в сообщении.

Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев (1)

Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым. Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.

Источник: ONLINE.UA Теги: ученые, собаки, продолжительность жизни, прогулянки
Новости других СМИ
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
На украинских дорогах начнут тестировать связь 5G
Как сделать отношения счастливыми - простой и эффективный совет
Как сделать отношения счастливыми - простой и э...
Facebook удивит пользователей кардинальными изменениями: что известно
Facebook удивит пользователей кардинальными изм...
Как улучшить работу мозга - простые и эффективные способы
Как улучшить работу мозга - простые и эффективн...
Пасха 2019: как избежать стресса для организма при выходе из Великого поста
Пасха 2019: как избежать стресса для организма ...
Как вас обманывает фитнес-браслет - интересное исследование
Как вас обманывает фитнес-браслет - интересное ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги