Неожиданно: в Германии утверждают, что Зеленский бросил вызов Путину

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власти ФРГ убеждены, что победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно главе Кремля Владимиру Путину. С таким громким заявлением выступил депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, является возможным и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно также Путину" – заявил Галер.

По его мнению, для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе.Галер считает, что в Москве сейчас хотят присмотреться к Зеленскому.

Он выступил за диалог с Россией, ведь проблемы войны и оккупации вызваны именно ею.

Стоит отметить, что ранее политический эксперт Петр Олещук сделал прогноз относительно изменения тактики главы Кремля, если новым президентом Украины станет Владимир Зеленский. По его словам, Путин, пользуясь неопытностью политика, попытается связать его сомнительными вещами, чтобы он не имел возможности для маневра. Но есть шанс достичь договоренностей относительно Донбасса.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина признались, почему не хотят поздравлять Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.