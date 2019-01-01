Ким Чен Ын едет к Путину на бронепоезде - известно место встречи

Кім Чен Ин (фото — 24tv.ua)

24 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибудет на российскую пограничную станцию Хасан, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Ожидается, что после небольшой остановки поезд отправится во Владивосток", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, встреча Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина состоится 24-25 апреля.

"На приморской пограничной станции Хасан расположен дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена". Этот дом был построен накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году", — сказано в сообщении.

Ожидается, что встреча Путина и Кима станет первой встречей лидеров двух стран за восемь лет после того, как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Медведевым в 2011 году.

Напомним, второй в истории саммит США — КНДР состоялся в Ханое в конце февраля. На встрече Трамп и Ким Чен Ын не смогли достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, но условились продолжить переговоры. Когда может состояться новый раунд, объявлено не было.

Комментируя переговоры с главой КНДР, Трамп заявил, что не было ничего хорошего, чтобы подписать соответствующие соглашения. Он подчеркнул, что на переговорах настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, но северокорейская сторона была готова обеспечить ее лишь в определенных районах.

В свою очередь, глава МИД КНДР Ли Ён Хо пояснял, что Вашингтон потребовал от Пхеньяна в рамках денуклеаризации выполнения еще одной, дополнительной меры, что возмутило Ким Чен Ына.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Сеул разочарован результатами второго саммита США и Северной Кореи.