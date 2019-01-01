Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы выбрали победителя

19 апреля на НСК "Олимпийском" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Отмечается, что вживую за ними наблюдали более 20 тысяч зрителей, еще 80% украинцев смотрели трансляцию дискуссии политиков. По мнению подавляющего большинства зрителей, победу одержал лидер "95 Квартала".
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Указано, что 49,5% украинцев убеждены в победе Зеленского, 14% отдали свой голос Порошенко, еще 33% считают, что дебаты закончились вничью.
"12% опрошенных отметили, что после дебатов их отношение к Зеленскому ухудшилось, а 27% – что улучшилось. В то же время, ситуация с Порошенко несколько иная: 30% граждан изменили отношение к действующему президенту в худшую сторону, и лишь 7% улучшили. Если брать отдельно сторонников обоих кандидатов, то 76% избирателей лидера "95 Квартала" считали, что он победил на дебатах, 1% отдали победу Порошенко, а 20% решили, что была ничья", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что среди сторонников главы государства 52% отдали победу ему, 4% – Зеленскому, и 41% определили, что была ничья.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко признался, когда почувствовал ужас во время дебатов с Зеленским.