Дебаты Порошенко и Зеленского: украинцы выбрали победителя

Петро Порошенко та Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

19 апреля на НСК "Олимпийском" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Отмечается, что вживую за ними наблюдали более 20 тысяч зрителей, еще 80% украинцев смотрели трансляцию дискуссии политиков. По мнению подавляющего большинства зрителей, победу одержал лидер "95 Квартала".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Указано, что 49,5% украинцев убеждены в победе Зеленского, 14% отдали свой голос Порошенко, еще 33% считают, что дебаты закончились вничью.