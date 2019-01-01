Аналитик поразил прогнозом относительно нового iPhone

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Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, известный своими прогнозами о продукции компании Apple, заявил, что новое поколение iPhone получит поддержку технологии 5G. Однако, это случится не в этом году, передает ONLINE.UA со ссылкой на MacRumors.

По его прогнозам, технология 5G появится в продукции Apple не ранее 2020 года. Аналитик отметил, что после того, как конфликт между Apple и Qualcomm урегулирован, компания сможет выпустить смартфоны с поддержкой 5G. И инженеры не смогут внедрить ее в новинках, представят осенью этого года.

Кроме того, он предполагает, что ряд заказов на модемы 5G выполнит компания Samsung.

Стоит отметить, что ранее в компании заявили о снижении продаж своих смартфонов. Из-за этого даже разгорелся конфликт между руководством компании и инвесторами – последние подали на Apple в суд. Поэтому аналитик считает, что поддержка 5G сумеет положительно повлиять на продажи iPhone.

Напомним, что главные конкуренты Apple – Samsung и Huawei, а также другие популярные китайские бренды, выпускают смартфоны с поддержкой 5G еще с конца 2018 года. Поэтому добавить эту функцию в iPhone для Apple крайне важно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после осеннего релиза смартфонов iPhone первый финансовый отчет оказался весьма не утешительным для Apple, именно поэтому глава корпорации Теи Кук заявил, что компания переосмыслит цену iPhone.