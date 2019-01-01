Аналитик поразил прогнозом относительно нового iPhone

Аналитик поразил прогнозом относительно нового iPhone

  |  Технологии   |   Читати українською
Фото: flickr.com

Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, известный своими прогнозами о продукции компании Apple, заявил, что новое поколение iPhone получит поддержку технологии 5G. Однако, это случится не в этом году, передает ONLINE.UA со ссылкой на MacRumors.

По его прогнозам, технология 5G появится в продукции Apple не ранее 2020 года. Аналитик отметил, что после того, как конфликт между Apple и Qualcomm урегулирован, компания сможет выпустить смартфоны с поддержкой 5G. И инженеры не смогут внедрить ее в новинках, представят осенью этого года.

Кроме того, он предполагает, что ряд заказов на модемы 5G выполнит компания Samsung.

Стоит отметить, что ранее в компании заявили о снижении продаж своих смартфонов. Из-за этого даже разгорелся конфликт между руководством компании и инвесторами – последние подали на Apple в суд. Поэтому аналитик считает, что поддержка 5G сумеет положительно повлиять на продажи iPhone.

Напомним, что главные конкуренты Apple – Samsung и Huawei, а также другие популярные китайские бренды, выпускают смартфоны с поддержкой 5G еще с конца 2018 года. Поэтому добавить эту функцию в iPhone для Apple крайне важно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после осеннего релиза смартфонов iPhone первый финансовый отчет оказался весьма не утешительным для Apple, именно поэтому глава корпорации Теи Кук заявил, что компания переосмыслит цену iPhone.

Источник: ONLINE.UA Теги: iPhone, аналітик, прогноз
Новости других СМИ
Ученые рассказали, существуют ли продукты с отрицательной калорийностью
Ученые рассказали, существуют ли продукты с отр...
Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума
Тим Кук: новые продукты Apple сведут всех с ума
Почему спорт не помогает похудеть - объяснение диетолога
Почему спорт не помогает похудеть - объяснение ...
Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уникальную технологию
Понадобится всего 15 минут: Tesla создала уника...
Рай для книголюбов: новое приложение украинских программистов покоряет интернет
Рай для книголюбов: новое приложение украинских...
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолжительность жизни своих хозяев
Ученые рассказали, как собаки влияют на продолж...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи