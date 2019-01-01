Президентские выборы в США: кто решился бросить вызов Трампу

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

24 апреля экс-вице-президент США Джо Байден официально сообщит о решении участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает AP со ссылкой на собственные анонимные источники, передает ONLINE.UA.

По последним данным СМИ, уже в понедельник, 29 апреля, у Байдена запланирована встреча с избирателями в Питтсбурге.

"Свою предвыборную кампанию экс-вице-президент планирует строить на утверждении о том, что он сможет объединить нацию и победить действующего президента Дональда Трампа", — сказано в материале газеты The Hill.

Напомним, что Джо Байден – один из самых известных американских политиков. Он дважды был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме, до этого четыре десятилетия работал сенатором от штата Делавэр. Американские СМИ уверяют, что Байден мог бы стать одним из самых серьезных противников действующего президента Дональда Трампа.

Джо Байден

Ранее ONLINE.UA сообщал, что накануне Хиллари Клинтон сообщила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году, а также выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. Однако подчеркнула, что и в дальнейшем будет "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит". Американский президент Дональд Трамп заявил, что сожалеет из-за такого решения своей соперницы.