Кандидат на должность министра обороны Украины рассказал, что хочет изменить

Іван Апаршин (фото: Вікіпедія)

Один из вероятных кандидатов на пост будущего главы Минобороны Украины – Иван Апаршин рассказал, что именно он планирует изменить в военном ведомстве. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал ZIK, первое, чем хотел бы заняться Апаршин – это изменение системы планирования и управления в оборонном ведомстве.

«Готов ли я сегодня к исполнению обязанностей министра обороны? – Готов. Не потому, что я такой умный. Просто я прошел тот путь, который дает мне основания говорить, что я сегодня четко понимаю, как функционирует Министерство обороны, как центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует политику в сфере обороны», – уверяет Апаршин.

По словам кандидата на должность министра, чтобы выиграть войну против России на Донбассе, «надо изменить инструмент», который поможет этот конфликт или завершить, или минимизировать его негативные последствия.

Относительно изменения системы планирования и управления в Минобороны, то здесь Иван Апаршин заявил, что сейчас главный недостаток в том, что нынешняя система не предусматривает разделение функций аппарата министерства на сферу управления, подготовки и использования вооруженных сил.

«У нас сегодня вся система на всех этапах единственная, ответственности – ноль, привлечение – ноль», – заявил Апаршин.

Возможное назначение Ивана Апаршина на должность министра обороны было остро раскритиковано представителями команды Порошенко. Главное обвинение, которое вменяют кандидату на роль руководителя вооруженными силами – прошлый опыт работы под руководством Анатолия Гриценко. Противники Апаршина обвиняют его в том, что на должности директора военной политики и стратегического планирования Минобороны он разрушил боеспособность украинской армии. В результате этого вооруженные силы были не готовы противостоять российской агрессии в 2014 году.