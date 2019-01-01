Враг увеличил количество обстрелов на Донбассе - есть погибшие и раненые

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24 апреля боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм – около населенного пункта Николаевка; дважды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – возле населенных пунктов Авдеевка и Верхнеторецкое;дважды из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенных пунктов Новогнатовка и Водяное;из стрелкового оружия – в районе города Марьинка.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции украинских защитников: четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм – около населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм – около населенного пункта Троицкое;

дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Попасная и Шумы; из автоматических станковых гранатометов – вблизи населенного пункта Луганское", — сказано в сообщении.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 24 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представители России на минских переговорах отказались поддержать предложение Украины объявить «пасхальное» перемирие на Донбассе.