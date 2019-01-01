Пришли хорошие новости с НАТО

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Страны-члены НАТО приняли решение увеличить собственные взносы в ряда трастовых фондов, чтобы поддержать Украину. Об этом сообщил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Правительственный портал".

Отмечается, что речь идет о трастовых фондах по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО.

"НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды", — говорит Фредерик Пежо, добавив, что работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

Кроме того, стороны детально обсудили организацию визита в Киев генерального менеджера агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года.

"Также представители NSPA планируют передать Реабилитационному центру для военнослужащих на спортивно-учебной базе Минобороны "Тысовец" специальный автобус, оборудованный для комфортной транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень", — добавил Фредерик Пежо.

Как сообщал ONLINE.UA недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб Альянса в ближайшем будущем.