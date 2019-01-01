"Украина должна это сделать": Путин намекнул, чего ждет от Киева

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что его скандальное решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для жителей неподконтрольных украинской власти районов Луганской и Донецкой областей Украины носит "гуманитарный характер". Кроме того, российский президент намекнул, каких действий ждет от официального Киева, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос, связанный с паспортами, носит чисто гуманитарный характер", — сказал он.

Путин напомнил, что Польша в течение многих лет выдает карты поляка украинцам.

"Паспорта выдает Румыния, соответственно венгров, румын, поляков... А чем же россияне, которые проживают в Украине, хуже румын, поляков или венгров?", — заявил он.

Глава Кремля цинично отметил, что люди, которые проживают на территории ОРДЛО, "находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины".

"Им даже трудно передвигаться на территории Украины или третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация", — сказал президент страны-агрессора.

Путин также намекнул, что Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса.

Как сообщал ONLINE.UА, эксперт объяснил, почему Путин очень боится Зеленского.