У Зеленского рассказали, когда он наконец-то встретится с народом

Победитель президентской гонки Владимир Зеленский не будет встречаться с общественностью до инаугурации, а значит, на встречу с новым президентом украинский народ не может рассчитывать раньше 28 мая. Об этом сообщил член команды Зеленского Айварас Абромавичус, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Кроме того, Абромавичус на встрече с деловыми кругами в Киеве отметил, что до инаугурации Зеленский не назовет ни одной кандидатуры на ключевые должности, поскольку команда еще в поиске подходящих людей. Стоит хотя бы вспомнить то, что бывший министр финансов Александр Данилюк рассказал, что не видит себя главой Министерства иностранных дел Украины после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Напомним, недавно в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский впервые представил свою команду, с которой идет на президентские выборы 2019 года. Всего в команду Зеленского входят 20 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил, что продолжит Минский процесс и работу в Нормандском формате. Об этом он рассказал в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола.