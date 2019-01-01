Неизвестный угрожал взорвать все киевские храмы на Пасху– полиция

Неизвестный угрожал взорвать все киевские храмы на Пасху– полиция

  |  Проиcшествия   |   Читати українською
фото: Нацполіція

В течение последних суток в органы правопорядка продолжали поступать телефонные сообщения о минировании. Особенностью этой субботы и воскресенья стало то, что анонимные звонки относились к культовым сооружениям сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно оперативных сводок, 27 апреля в дежурную часть полиции в городе Киеве позвонил неизвестный, который заявил, что собирается взорвать на Пасху Владимирский собор, а также все остальные киевские церкви и синагоги.

С помощью оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый «минер» был задержан на одной из киевских улиц, недалеко от таксофона, с которого он звонил в полицию. Как оказалось, этот мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Также в полиции сообщили, что сегодня, 28 апреля, в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный, который заявил, что оставил гранату в церкви, когда святил пасху. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что пресс-служба НПУ рассказала о главной проблеме, с которой сталкиваются полицейские на Пасху.

Источник: ONLINE.UA Теги: Киев, Пасха, полиция, минирование
Новости других СМИ
В России задержали экс-регионала из списка самых богатых людей Украины
В России задержали экс-регионала из списка самы...
Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности трагедии
Взрыв на шахте в «ЛНР»: появились подробности т...
Смертельное ДТП в Харькове: осужденная Зайцева неожиданно обратилась с просьбой к суду
Смертельное ДТП в Харькове: осужденная Зайцева ...
В Киеве «заминировали» Верховную Раду, Кабмин и вокзалы
В Киеве «заминировали» Верховную Раду, Кабмин и...
Мощный взрыв метана на шахте в оккупированной Луганщине. Количество погибших увеличивается
Мощный взрыв метана на шахте в оккупированной Л...
Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (ФОТО)
Из аэропорта Жуляны эвакуировали сотни людей (Ф...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи