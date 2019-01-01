Неизвестный угрожал взорвать все киевские храмы на Пасху– полиция

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В течение последних суток в органы правопорядка продолжали поступать телефонные сообщения о минировании. Особенностью этой субботы и воскресенья стало то, что анонимные звонки относились к культовым сооружениям сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно оперативных сводок, 27 апреля в дежурную часть полиции в городе Киеве позвонил неизвестный, который заявил, что собирается взорвать на Пасху Владимирский собор, а также все остальные киевские церкви и синагоги.

С помощью оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый «минер» был задержан на одной из киевских улиц, недалеко от таксофона, с которого он звонил в полицию. Как оказалось, этот мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Также в полиции сообщили, что сегодня, 28 апреля, в Харьковской области в полицию позвонил неизвестный, который заявил, что оставил гранату в церкви, когда святил пасху. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что пресс-служба НПУ рассказала о главной проблеме, с которой сталкиваются полицейские на Пасху.