"Это только начало": политолог предупреждает о неизбежном противостоянии Путина и Зеленского

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует, что в глазах россиян успех Зеленского будет означать победу внесистемности над системностью, поэтому Владимир Путин не заинтересован в достижениях новоизбранного украинского президента и будет выдумывать все новые и новые провокации.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".
По словам эксперта, победа несистемного кандидата над представителем традиционной политической элиты — удар по всей постсоветской системе.
Портников считает, что Зеленский стал опасностью для Путина уже после своей победы на президентских выборах. При этом глава Кремля понимает, почему результат выборов именно такой – "новоизбранный президент никак не ассоциируется с политической элитой страны". Такого ожидали не только украинцы — этого хотят и русские.
"Пока Зеленский только боролся за должность президента, Путин мог этого не замечать, он был слишком сосредоточен на мести Порошенко. Но вот Зеленский победил и сразу же стал опасностью... Российский лидер отнюдь не заинтересован в победе бессистемности над системностью, потому что для России это страшнее любого Майдана. Это будет означать, что Кремль своей борьбой с Порошенко сам вырыл себе могилу", – сказал эксперт.
По прогнозам Портникова, Путин будет втягивать нового украинского президента в одну провокацию за другой – "паспорта — это только начало". Зато Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер – объявлением войны путинскому режиму.
"При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, общая аудитория, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский гораздо опаснее для Путина, чем Порошенко", — пояснил политолог.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление в ответ на инициативу Путина упростить механизм получения российских паспортов.