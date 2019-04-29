"Это только начало": политолог предупреждает о неизбежном противостоянии Путина и Зеленского

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует, что в глазах россиян успех Зеленского будет означать победу внесистемности над системностью, поэтому Владимир Путин не заинтересован в достижениях новоизбранного украинского президента и будет выдумывать все новые и новые провокации.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".