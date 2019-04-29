"Это только начало": политолог предупреждает о неизбежном противостоянии Путина и Зеленского

"Это только начало": политолог предупреждает о неизбежном противостоянии Путина и Зеленского

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников прогнозирует, что в глазах россиян успех Зеленского будет означать победу внесистемности над системностью, поэтому Владимир Путин не заинтересован в достижениях новоизбранного украинского президента и будет выдумывать все новые и новые провокации.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".

По словам эксперта, победа несистемного кандидата над представителем традиционной политической элиты — удар по всей постсоветской системе.

Портников считает, что Зеленский стал опасностью для Путина уже после своей победы на президентских выборах. При этом глава Кремля понимает, почему результат выборов именно такой – "новоизбранный президент никак не ассоциируется с политической элитой страны". Такого ожидали не только украинцы — этого хотят и русские.

"Пока Зеленский только боролся за должность президента, Путин мог этого не замечать, он был слишком сосредоточен на мести Порошенко. Но вот Зеленский победил и сразу же стал опасностью... Российский лидер отнюдь не заинтересован в победе бессистемности над системностью, потому что для России это страшнее любого Майдана. Это будет означать, что Кремль своей борьбой с Порошенко сам вырыл себе могилу", – сказал эксперт.

По прогнозам Портникова, Путин будет втягивать нового украинского президента в одну провокацию за другой – "паспорта — это только начало". Зато Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер – объявлением войны путинскому режиму.

"При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, общая аудитория, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский гораздо опаснее для Путина, чем Порошенко", — пояснил политолог.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее новый президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление в ответ на инициативу Путина упростить механизм получения российских паспортов.

Источник: Еспресо Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, РФ, Донбасс, война
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