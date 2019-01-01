Это произошло: Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

Указ "О отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" был обнародован 1 мая.

Отмечается, что такое право дано гражданам Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лицам без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территориях оккупированного Крыма и г.Севастополя, которые выехали за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их детям, в том числе усыновленным, супругам и родителям.

"Гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить граждане Украины и лица без гражданства, которые имеют разрешение на временное проживание или разрешение на проживание в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ. Также под указ подпадают люди, которые имеют свидетельство участника "Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, которые постоянно проживали на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно", а также их дети, жены и родители", — сказано в сообщении.

Также указано, что в упрощенном порядке гражданство РФ может даваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, "которые сами или родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным детям и супругам".

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