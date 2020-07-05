Андрей Данилко впервые признался, в кого был влюблен

Талантливый украинский певец Андрей Данилко, который уже много лет покоряет мировой шоубизнес в образе Верки Сердючки, решился на откровенное признание о своей личной жизни. Артист рассказал, что когда-то имел отношения и был влюблен в свою коллегу Инну Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки. Признание прозвучало в эфире шоу "Слава +", которое выходит ютуб-канале "Люкс ФМ", передает ONLINE.UA.

В ходе общения с ведущим певец впервые не обошел вопросы о своей личной жизни и наконец рассказал, что имел романтические отношения с Инной Белоконь. Стоит отметить, что артистам уже приписывали роман, однако тогда они отказывались комментировать слухи. Данилко признается, что построить отношения им не удалось, однако Инна Белоконь остается его близким другом.

"Инка осталась единственным другом из тех времен. Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, что это?. И такого же мнения была она. Она была красавицей, а я — красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-татьянкка, турецкий свитер, милировка... И я тоже был красавцем, специально надевал большие куртки, чтобы больше казаться, ибо без них я худым был, реально швабра", — вспоминает Данилко. Как известно, артист продолжает сотрудничество с Инной Белоконь, а их тандем Верки Сердючки и мамы знают не только в Украине. Данилко добавил, что они часто проводят время вместе и ездят на отдых.

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