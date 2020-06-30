Я просто не доживу: признание Илона Маска поразило мир

Всемирно известный миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, изобретатель Илон Маск не устает удивлять мир своими резонансными заявлениями и громкими прогнозами. На этот раз предприниматель впервые решил реалистично оценить свои шансы дожить до начала колонизации Марса. Маск откровенно признался, что он, вероятнее всего, не доживет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ars Technica.
"Я просто не доживу. Изменить ситуацию может увеличение скорости технологического прогресса", — подчеркнул миллиардер.
Маск добавил, что четко представляет колонию как абсолютно автономную систему, которая должна быть готова жить и развиваться без контактов с Землей.
По его словам, город на Марсе должен будет выжить, даже если кораблеснабжения перестанут прибывать с Земли по какой бы то ни было причине.
"Чтобы колония стала самодостаточной, нельзя упускать никаких мелочей. Необходимо иметь все ингредиенты. И вот у нас есть все, кроме витамина С. Что же, прекрасно. Теперь мы заболели цингой и умрем — болезненной смертью, кстати. Будет скверно. Вы будете медленно и мучительно умирать от недостатка витамина С. Так что нам нужно проверить, чтобы на Марсе нам хватило витамина С", — объясняет изобретатель.
По мнению Маска, для организации самодостаточной колонии необходимо хотя бы миллион тонн грузов.
Что важно понимать, недавно предприниматель выражал меньше оптимизма относительно марсианской программы в целом. Он подчеркивал, что скорость прогресса в этом вопросе является критически важной.Ранее ONLINE.UA сообщал, что Илон Маск покорил сеть своими зажигательными танцами.