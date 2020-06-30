Я просто не доживу: признание Илона Маска поразило мир

Всемирно известный миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX, изобретатель Илон Маск не устает удивлять мир своими резонансными заявлениями и громкими прогнозами. На этот раз предприниматель впервые решил реалистично оценить свои шансы дожить до начала колонизации Марса. Маск откровенно признался, что он, вероятнее всего, не доживет. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ars Technica.

"Я просто не доживу. Изменить ситуацию может увеличение скорости технологического прогресса", — подчеркнул миллиардер.

Маск добавил, что четко представляет колонию как абсолютно автономную систему, которая должна быть готова жить и развиваться без контактов с Землей.