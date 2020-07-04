Впервые в истории: ученые смогли остановить старение клеток человека

Ученым из Стэнфордского университета, кажется, удалось сделать невозможное — они впервые в истории смогли омолодить клетки человека. По словам специалистов, омоложенный материал усваивал питательные вещества и избавлялся от клеточного мусора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на авторитетное издание Nature.

Указано, что исследователи инициировали запуск специального механизма, который позволял синтезировать определенные белки ограниченный период времени.

"В результате экспериментов с РНК клетка была вынуждена производить факторы Яманака — особые белки, которые играют важную роль в процессе развития эмбриона. Специалистам было важно удалить клеточный мусор с ДНК, но не допустить трансформации опытного материала в плюрипотентные стволовые клетки. В результате омоложения много факторов старения, присущие клеточному организму, начали "откатываться" назад", — говорится в сообщении.

По словам ученых, клетки действительно омолодились, поскольку их было почти невозможно отличить от тех образцов, которые появилась позже. По одному из признаков, обработанные клетки были на 1,5-3,5 года моложе своих сверстников.

Специалисты не скрывают, что проведенные ими исследования имеют огромное значение для изучения процедуры старения. Они отметили значимость потенциальных терапевтических последствий препаратов будущего, которые помогут бороться с рядом заболеваний, связанных с пожилым возрастом.

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