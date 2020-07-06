Как выглядеть идеально во время видеозвонка - универсальные советы от Тома Форда

Жизнь людей во время карантина кардинально изменилась — кроме возможности отдохнуть от бешеного ритма будней, появилось немало проблем, которые нужно безотлагательно решать. Переговоры по рабочим вопросам, встречи с друзьями и даже свидания — все эти важные события теперь происходят в формате видеосвязи. Для многих из нас это новый мини-вызов, ведь так хочется выглядеть идеально, получать комплименты от коллег и товарищей, которые наблюдают за вами ежедневно. Как это сделать? Оказывается, очень просто! Один из главных красавцев Голливуда, легендарный дизайнер и режиссер Том Форд, поделился несколькими универсальными и полезными советами, которые позволят вам всегда выглядеть отлично, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Эта история началась довольно нестандартно — к Тому Форду с просьбой обратилась журналистка The New York Times Маурин Дауд. Она хотела, чтобы известный дизайнер помог ей подготовиться к интервью с американским актером и комиком Ларри Дэвидом по FaceTime. Том рассказал о нескольких действенных советах, которые пригодятся абсолютно всем.

Что советует Том Форд?

Ноутбук нужно поставить на стопку из книг, чтобы камера была чуть выше уровня глаз, около макушки;

затем экран следует наклонить так, чтобы камера оказалась на уровне глаз;

рядом должен стоять светильник — его надо разместить чуть позади компьютера/ноутбука. Важно, чтобы он освещал ту сторону лица, которую вы считаете наиболее выигрышной;

стол следует накрыть белой бумагой или скатертью, однако ее не должно быть видно в кадре. Это необходимо для правильного распределения света;

и побольше пудры (более чем в реальной жизни)!

Напомним, что Том Форд — всемирно известный американский дизайнер и режиссер. Завоевал международную известность своей работой для модного дома Gucci, созданием торговой марки Tom Ford и постановкой фильма-номинант премии "Оскар" — "Одинокий мужчина". Журнал People назвал Тома в числе 50-ти самых красивых людей мира.

Том Форд (слева) в компании голливудских актеров

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