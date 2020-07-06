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Как выглядеть идеально во время видеозвонка - универсальные советы от Тома Форда

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Как выглядеть идеально во время видеозвонка - универсальные советы от Тома Форда Том Форд (фото — з відкритих джерел)

Жизнь людей во время карантина кардинально изменилась — кроме возможности отдохнуть от бешеного ритма будней, появилось немало проблем, которые нужно безотлагательно решать. Переговоры по рабочим вопросам, встречи с друзьями и даже свидания — все эти важные события теперь происходят в формате видеосвязи. Для многих из нас это новый мини-вызов, ведь так хочется выглядеть идеально, получать комплименты от коллег и товарищей, которые наблюдают за вами ежедневно. Как это сделать? Оказывается, очень просто! Один из главных красавцев Голливуда, легендарный дизайнер и режиссер Том Форд, поделился несколькими универсальными и полезными советами, которые позволят вам всегда выглядеть отлично, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

Эта история началась довольно нестандартно — к Тому Форду с просьбой обратилась журналистка The New York Times Маурин Дауд. Она хотела, чтобы известный дизайнер помог ей подготовиться к интервью с американским актером и комиком Ларри Дэвидом по FaceTime. Том рассказал о нескольких действенных советах, которые пригодятся абсолютно всем.

Как выглядеть идеально во время видеозвонка - универсальные советы от Тома Форда (1)

Что советует Том Форд?

  • Ноутбук нужно поставить на стопку из книг, чтобы камера была чуть выше уровня глаз, около макушки;
  • затем экран следует наклонить так, чтобы камера оказалась на уровне глаз;
  • рядом должен стоять светильник — его надо разместить чуть позади компьютера/ноутбука. Важно, чтобы он освещал ту сторону лица, которую вы считаете наиболее выигрышной;
  • стол следует накрыть белой бумагой или скатертью, однако ее не должно быть видно в кадре. Это необходимо для правильного распределения света;
  • и побольше пудры (более чем в реальной жизни)!

Напомним, что Том Форд — всемирно известный американский дизайнер и режиссер. Завоевал международную известность своей работой для модного дома Gucci, созданием торговой марки Tom Ford и постановкой фильма-номинант премии "Оскар" — "Одинокий мужчина". Журнал People назвал Тома в числе 50-ти самых красивых людей мира.

Как выглядеть идеально во время видеозвонка - универсальные советы от Тома Форда (2)

Том Форд (слева) в компании голливудских актеров

Как сообщал ранее ONLINE.UA, психолог Грейс Хейзл рассказала о лайфхаке, который научит вас правильно общаться и избегать серьезных ссор с любимым человеком во время карантина.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Том Форд, видеозвонки, видеоконференции, зовнішній вигляд, стиль, краса, шоубізнес, советы, карантин
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